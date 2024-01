Genoa, doppio colpo in attacco per Gilardino: sbarcati Vitinha e Ankeye

Marco Tripodi

Con qualche ora di ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato, è iniziata praticamente in contemporanea nella mattinata di oggi l'avventura ligure dei due nuovi attaccanti che il Genoa metterà a disposizione di Alberto Gilardino.



Tra ieri sera e questa mattina sono infatti atterrati nel capoluogo ligure sia Vitinha che David Ankeye. Per il 'piccolo bufalo', come viene soprannominato l'attaccante portoghese classe 2000 proveniente dall'Olympique Marsiglia, la giornata inizierà con le visite mediche necessarie a verificarne la condizione fisica. Visite che sono già cominciate e che dovrebbero consentirgli nel pomeriggio odierno di recarsi al centro sportivo Pio-Signorini per prendere contatto con la sua nuova squadra di lavoro. Rituale, quello clinico, a cui il collega nigeriano prelevato dallo Sheriff Tiraspol, ha invece già svolto nei giorni scorsi. Per Ankeye, dunque, l'arrivo a Pegli avverrà già in mattinata, con la possibilità di mettersi immediatamente a disposizione di mister Gilardino. Entrambi dovrebbero essere quindi convocabili per la trasferta di sabato pomeriggio al Castellani di Empoli.



Diverse le formule con cui i due giocatori approdano in rossoblù. Vitinha arriva in prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Ankeye è stato invece prelevato a titolo definitivo per circa 2,5 milioni.