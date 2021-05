Il Genoa comincia le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione.

Nel mirino della dirigenza rossoblù, già da qualche settimana, sono finite le due stelle del Crotone Nwanko Simy e Junior Messias.



Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport il club calabrese vorrebbe ricavare dalla cessione di entrambi una somma complessiva di 12 milioni di euro, con l'attaccante nigeriano valutato 8 milioni e il trequartista brasiliano esattamente la metà.



Il Grifone deve però fare i conti con la concorrenza, molto folta sia in Italia che in Inghilterra.