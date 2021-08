Il Genoa risponde picche alla richiesta della Salernitana di tesserare Francesco Cassata e Ivan Radovanovic.



Né il centrocampista spezzino né il collega serbo sembrano destinati a salutare la Liguria, lasciando almeno per il momento nel campo delle intenzioni il desiderio dei granata di aggiudicarsene le prestazioni.



A chiudere le porte alla doppia cessione è Davide Ballardini in persona. Pur non essendo nessuno dei due un titolarissimo del Grifone, il tecnico li considera entrambi elementi importanti del proprio organico, anche per via della duttilità tattica che hanno dimostrato di possedere nel corso della passata stagione.