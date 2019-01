Polonia, terra di papi e musicisti. Ma negli ultimi anni anche di grandi giocatori. Se n'è accorto soprattutto il Genoa che pare nutrire una speciale considerazione nei confronti dei giocatori provenienti dal paese slavo.



Dopo aver acquistato due estati fa il croato Petar Brlek dal Wisla e soprattutto un anno più tardi il bomber Kris Piatek dal Cracovia, ora la dirigenza rossoblu avrebbe messo nel mirino altri due promettenti giocatori attualmente domiciliati in Ekstraklasa.



Voci provenienti da Varsavia parlano infatti di un forte interesse dei liguri per il centrale Szymon Zurkowski del Gornik Zabrze e per l'esterno Robert Gumny del Lech Pozdan. 2 giocatori che il Genoa starebbe provando a soffiare ad una nutrita concorrenza internazionale.