Il Genoa guarda di casa Parma alla ricerca di possibili rinforzi per la stagione che verrà.



In particolare è il centrocampo il reparto in cui gli uomini-mercato rossoblù sembrano concentrare le maggiori attenzioni. Nel loro mirino ci sono una vecchia conoscenza e una vecchia fiamma del Grifone.



Il primo corrisponde al nome di Juraj Kucka, portato in Italia all'inizio dello scorso decennio proprio dal Genoa e giunto a scadenza di contratto con i ducali. Il secondo è invece Jasmin Kurtic che con il Parma ha viceversa prolungato il proprio legame lo scorso gennaio per altre tre stagioni ma che non pare intenzionato a voler scendere in Serie B.