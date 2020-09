La strada dei sogni di mercato del Genoa porta dritta dritta in Inghilterra.



Dopo Danny Rose, terzino sinistro col contratto in scadenza a giugno e in uscita dal Tottenham, il club più antico d'Italia sembra aver messo nel mirino un'altra ex colonna della Nazionale dei Tre Leoni: Jack Wilshere.

Il 28enne centrocampista con un importante passato all'Arsenal pare non rientrare più nei piani tattici dell'West Ham, disposto a cederlo in prestito pur di alleggerirsi di un pesante ingaggio.



Ma proprio la questione emolumenti rappresenta anche il principale ostacolo allo sbarco di entrambi i giocatori britannici in rossoblù. Nel caso di Wilshere la stampa inglese sostiene che gli Hammers sarebbero addirittura disposti a contribuire a parte del suo ingaggio, venendo così decisamente incontro alle esigenze della sua eventuale nuova squadra. Per Rose, scaricato pubblicamente da Josè Mourinho un paio di giorni fa in conferenza stampa, l'aiuto non può che venire dal giocatore stesso che per trasferirsi in rossoblù dovrebbe tagliare sensibilmente uno stipendio da oltre 3,5 milioni di euro annui.