Coppia difensiva tra le più affiatate della Serie B quella composta daè balzata ieri all'onore delle cronache sportive per due prodezze non esattamente abituali per entrambi.Il 2-2 rimediato dal Genoa in casa del Modena è infatti frutto delle realizzazioni messe a segno proprio dal tandem arretrato del Grifone. Se il centrale rumeno ha aperto le marcature dopo soli 4 minuti di gioco, il collega fiorentino lo ha imitato nel finale, sancendo il punteggio definitivo della sfida del Braglia. Due gol differenti per modalità ma ugualmente pesanti per il cammino dei rossoblù che per una domenica si sono affidati sotto rete a chi di solito la rete la difende dagli attacchi altrui.Anzi. Perquello di ieri è stato il primo centro dopo cinquanta gare in rossoblù.da professionista. Una gioia che al 29enne di Borgo San Lorenzo mancava da tre stagioni. Più precisamente dall'1 febbraio 2020, quando con la maglia del Bologna coronò la sua migliore annata dal punto di vista realizzativo segnando contro il Brescia il suo quarto gol di un campionato eccezionale. Nel torneo in corso, tuttavia Bani si era già reso pericoloso in fase offensiva in diverse gare, trovando la via del gol in occasione della partita dello scorso 28 gennaio con il Pisa. Ma quella marcatura venne poi annullata. Bani fu comunque decisivo sotto rete in altre due occasioni, all'alba dell'era Gilardino. Contro Frosinone e Bari il difensore fornì infatti per due volte a Gudmundsson l'assist per le reti che decisero quegli incontri.Ancor meno confidenziale il rapporto con la porta avversaria per Dragusin.. Curiosamente una settimana prima dell'ultimo gol segnato dal suo compare Bani. Il 25 gennaio 2020 l'allora giocatore della Juventus Under 23 punì la Pro Patria in un match valido per il torneo di Serie C. Un gol peraltro vano visto che i bianconeri persero poi quella sfida 3-2.Una gioia per ambedue a lunga attesa eppure godata soltanto a metà visto la mancata vittoria della squadra. A questo punto, l'obiettivo comune ad entrambi, è quello di ripetersi quanto prima. Magari aiutando il Grifone a portare a casa l'intera posta in palio.