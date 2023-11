Nel Genoa sceso in campo nelle prime undici giornate di Serie A ci sono due giocatori a cui Alberto Gilardino non ha rinunciato neppure per un secondo. Sono Radu Dragusin e Morten Frendrup.



Il difensore romeno e il mediano danese sono gli unici rossoblù ad aver finora disputato tutti i 990 minuti, più recuperi, giocati in campionato dal Grifone. Un'imprescindibilità giustificata anche da altri numeri, quelli che fanno del numero 5 e del numero 32 i migliori interditori dell'intero torneo.



Secondo le statistiche diffuse ieri dalla stessa società rossoblù, Dragusin risulta essere leader nelle respinte difensive di testa ed è nella top 3 di quelle totali. Frendrup, invece, è primo per contrasti (47) e palloni rubati (44), e secondo per duelli vinti (82) dietro allo juventino Adrien Rabiot.