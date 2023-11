Sono giorni importanti per Radu Dragusin.

Dopo aver segnato venerdì sera contro il Verona il suo primo gol in Serie A, peraltro garantendo al Genoa un'importante vittoria contro una diretta concorrente, ora per il difensore rumeno potrebbe arrivare il momento di prolungare il proprio legame con il Grifone.



Arrivato in prestito in rossoblù dalla Juventus nell'estate 2022 e riscattato nell'inverno successivo per la cifra complessiva di circa 8,5 millioni di euro, il 21enne si sta imponendo come uno dei giocatori emergenti del calcio italiano. Sondato da diversi club, anche e soprattutto in Premier League, Dragusin pare tuttavia destinato a restare in rossoblù almeno fino alla fine dell'attuale campionato.



Una permanenza garantita anche dalla volontà comune a lui e al club di legarsi assieme fino al giugno 2027. Come spesso accade in queste occasioni, al giocatore verrà inoltre garantito un adeguamento salariale che lo porterà a guadagnare circa 800 mila euro netti all'anno rispetto ai 600 mila attuali.