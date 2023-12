Il difensore classe 2002 del Genoa è stato eletto miglior calciatore del suo paese al termine di una stagione altamente positiva, tutta trascorsa in maglia rossoblù:ha detto il ragazzo cresciuto nel vivaio della Juventus a Gazeta Sporturilor, il quotidiano che ha messo in palio il premio.Approdato al Grifone nell'estate 2022, Dragusin è presto diventato un punto fermo della formazione ligure, dando un contributo decisivo alla promozione in A la passata stagione e dimostrando di essere uno dei giocatori più importanti e seguiti nel campionato in corso.