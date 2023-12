Il difensore del Genoa Radu Dragusin ha parlato a DAZN dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Inter arrivato grazie ad un suo gol.



Un pareggio contro la prima della classe, grazie al tuo gol: ci racconti le emozioni della serata?

"Una serata in cui abbiamo messo tutto in campo. Sapevamo che era durissima, ma abbiamo dato tutto e alla fine abbiamo portato a casa un punto".



Perché fate queste partite soprattutto in casa?

"In casa sembra tutto più facile, perché abbiamo la nostra gente che si spinge. Magari un impulso in più che abbiamo".



Quanto manca al rinnovo?

"Non lo so, dobbiamo vedere però ci mettiamo d'accordo".