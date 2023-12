L'ottimo inizio stagione di Radu Dragusin ha attirato diverse squadre, interessate al difensore del Genoa. Come riporta Tuttosport, l'ex Juventus è seguito da molto vicino dal Newcastle, che si è mosso per primo visionandolo tre volte dal vivo, e dal Manchester United. Dragusin, infatti, è pronto a prolungare con il Grifone fino al giugno 2028, un anno in più rispetto alla scadenza attuale fissata nel 2027.