Genoa, Dragusin 'regala' Spence: ecco le condizioni del contratto

Marco Tripodi

Trenta milioni di euro più il prestito di Deje Spence. Tanto incasserà il Genoa dalla cessione di Radu Dragusin al Tottenham.



Oltre a un consistente conguaglio economico, in cambio della proprietà del giovane difensore rumeno il club rossoblù otterrà dagli Spurs anche la possibilità di schierare fino al termine della stagione il 23enne laterale difensivo di fascia destra. Un innesto che di fatto andrà a colmare il vuoto lasciato su quella medesima corsia dalla partenza di Silvan Hefti, accasatosi la scorsa settimana al Montpellier.



Al termine del campionato i rossoblù potranno poi decidere se procedere con l'acquisizione definitiva del cartellino di Spence, girando al Tottenham i 10 milioni pattuiti per il suo riscatto.



Cresciuto nei vivai di Fulham e Middlesbrough, e prelevato dal Tottenham nell'estate 2022, Spence ha vestito nella sua fin qui breve carriera anche le maglie di Nottingham Forrest e Leeds, oltre a quella del Rennes in Francia. Per sei volte è inoltre sceso in campo con l'Under 21 inglese.