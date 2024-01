Genoa: Dragusin saluta i tifosi con un post, ma poi lo rimuove

Marco Tripodi

Un post di saluti pubblicato e poi rimosso. Nel giorno del suo addio al Genoa e del contestuale sbarco al Tottenham, Radu Dragusin si è reso protagonista di un enigmatico episodio.



Nel tardo pomeriggio sul profilo social ufficiale del giocatore è infatti comparso un lungo messaggio di commiato e ringraziamento nei confronti di quei tifosi che per un anno e mezzo lo hanno sostenuto ed acclamato. Un post come tanti, del tutto fedele alla linea utilizzata in questi casi da chi lascia un club per accasarsi in un altro. Nulla di particolarmente eclatante o originale insomma. Eppure dopo pochi minuti dalla sua comparsa il post è stato definitivamente oscurato, quasi a sottolineare un ripensamento da parte di chi aveva espresso parole comunque di apprezzamento verso il Genoa e il suo popolo.



Questo è il testo del post pubblicato e poi da Dragusin: "È difficile riuscire a spiegare in poche parole un periodo della vita che per me ha rappresentato tanto. Ci proverò. Era difficile riuscire a scrivere così tante emozioni insieme. Ci siamo riusciti. È difficile dimenticare i passi che abbiamo fatto insieme, dal sogno della promozione a questi mesi in Serie A: non li dimenticherò, anzi li porterò dentro al cuore. Per sempre. È difficile ma ci sono momenti nella vita in cui due strade si separano. Mi mancherà esultare in uno stadio da sogno, saltare con voi a fine partita, voltarmi verso la Nord e sentire i brividi, scherzare perché mi inquadrano con la telecamera. Mi mancherà tutto il vostro affetto. Grazie Genoa, grazie genoani: sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio salutare così, con poche parole ma sincere. Vi voglio tanto bene".