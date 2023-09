Si chiude con l'arrivo di Berkan Kutlu il mercato estivo del Genoa. Almeno questo è ciò che ha dichiarato ieri sera ai microfoni di Sky il direttore sportivo dei rossoblù Marco Ottolini.



Al giornalista che gli chiedeva se il centrocampista turco sarebbe stato l'ultimo acquisto del Grifone, il dirigente ha risposto con un laconico "Penso di sì". Nessun vice-Retegui, quindi, né un volto nuovo sulla fascia di destra. L'organico di Alberto Gilardino non subirà ulteriori modifiche. Quantomeno in entrata.



Diverso, invece, il discorso per ciò che concerne le cessioni. Sempre Ottolini ha infatti confermato che il Genoa ha "ancora delle uscite da fare". A meno di improbabili ma non impossibili bluff, le ultime ore di mercato del Genoa saranno dunque impiegate esclusivamente su questo fronte.