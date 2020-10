Un nuovo caso Covid potrebbe essersi manifestato nelle ultime ore in casa Genoa. Dopo le 17 positività registrate nelle scorse settimane un altro giocatore rossoblù potrebbe essere stato colpito dal virus nei giorni passati.



Il giro di tamponi eseguiti stamattina sul gruppo squadra del Grifone avrebbe infatti evidenziato una leggera positività in Gianluca Scamacca, costretto pertanto a saltare l'impegno di questa sera contro l'Inter.



Sottoposto ad un nuovo tampone nel primo pomeriggio, tuttavia, il giovane centravanti sarebbe questa volta risultato negativo. Segno che probabilmente il primo responso era in realtà un errore.



Lo riferisce Sky Sport.