L'addio ormai imminente di Eldor Shomurodov al Genoa impone alla società rossoblù di rintracciarne quanto prima il sostituto.



Non far rimpiangere l'uzbeko, tuttavia, non sarà semplice e forse anche per questo il Grifone sta pensando di farlo portando a Pegli non uno ma ben due nuovi attaccanti. Il primo arrivo anch'egli dall'est ed è il giovane ucraino Vladislav Supryaga della Dinamo Kiev; il secondo è una vecchia conoscenza del nostro calcio, essendo cresciuto nel vivaio del Chievo: il 27enne italo-ghanese Caleb Ekuban del Trabzonspor.



Su ambedue il Genoa è pronto ad affondare il colpo non appena il passaggio di Shomurodov alla Roma verrà definito, cosa che dovrebbe avvenire già entro la fine di questa settimana.