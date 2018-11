Ivan Juric per ora resta in sella al Grifone ma il suo futuro alla guida del Genoa è tutt'altro che scontato.



Il destino del tecnico croato è strettamente legato ai risultati delle prossime gare e qualora le cose non dovessero andare per il giusto verso è probabile che l'esonero appena scampato possa tornare a palesarsi in futuro.



Motivo che spinge la dirigenza rossoblu a restare vigile sul mercato allenatori, alla ricerca di un profilo al quale affidare il Genoa che verrà. Svaniti definitivamente Davide Nicola e Claudio Ranieri, che hanno accettato la corte di Udinese e Fulham, restano in ballo gli altri nomi circolati nelle scorse settimane, ossia Donadoni, Prandelli e Carrera. Secondo il Secolo XIX a questi tre però si sarebbero aggiunti, soprattutto in vista della prossima stagione, i profili di due ex giocatori genoani: il francese Sabri Lamouchi e l'olandese Johnny Van't Schip. Proprio uno di questi due potrebbe essere l'allenatore del Genoa 2019-20.