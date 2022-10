Il KO rimediato ieri a Salerno potrebbe risultare fatale a Gabriele Cioffi che già nella giornata di oggi potrebbe ricevere il benservito dal Verona.



Tra i possibili candidati alla sostituzione del tecnico fiorentina sulla panchina degli scaligeri ci sono anche due vecchie conoscenze del Genoa.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, oltre al profilo dell'uruguaiano ex Cagliari Diego Lopez, la dirigenza gialloblù starebbe vagliando anche le candidature di Davide Ballardini e Salvatore Bocchetti. Il primo è un vero e proprio santone delle salvezze da ottenere da subentrante, come ben sanno i tifosi del Grifone avendo garantito la permanenza in A dei liguri in ben quattro occasioni differenti; l'ex difensore, invece, fresco di ritiro dal calcio giocato dopo l'esperienza conclusiva proprio con la maglia dell'Hellas, sarebbe alla prima esperienza alla guida di un club.