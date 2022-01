Si scalda l'asse di mercato tra Genoa e Brescia. Le due società sono infatti al lavoro per definire il ritorno in Lombardia di due vecchie conoscenze delle Rondinelle, giunte in estate in Liguria.



Sia l'esterno Stefano Sabelli che il portiere Lorenzo Andrenacci, entrambi fuori dai programmi tattici dei rossoblù, sembrano ormai ad un passo dall'accettare la proposta bresciana, tornando a vestire una maglia che ambedue conoscono molto bene.



Nessuna conferma, invece, arriva dal possibile approdo al Grifone di Jhon Chancellor. Il difensore venezuelano era stato offerto al Genoa dal Brescia proprio come contropartita per il cartellino di Sabelli, ma il club ligure ha fatto sapere di non essere interessato all'esperto giocatore sudamericano. Ora finito sul taccuino del Venezia.