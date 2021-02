48 ore per tirare il fiato e immagazzinare energia in vista del mini tour de force in programma a partire da domenica.



Dopo il buon pareggio ottenuto sabato in rimonta con il Verona, Davide Ballardini ha concesso al suo Genoa due giorni di riposo. Niente allenamenti oggi, quindi, per Criscito e compagni che già ieri avevano avuto un'intera giornata libera.



Il gruppo tornerà ad allenarsi al Signorini Center domani attorno all'ora di pranzo per cominciare la preparazione in vista della proibitiva sfida di domenica prossima in casa della capolista Inter. Contro i nerazzurri, lanciati in piena fuga scudetto, mancherà quasi certamente Luca Pellegrini, uscito dolorante dalla gara con gli scaligeri e in attesa di sottoporsi agli esami strutturali per definire l'entità dell'infortunio e relativi tempi di recupero.



Dopo l'Inter il Grifone inaugurerà il mese di marzo sfidando la Sampdoria nel derby infrasettimanale di mercoledì 3, per poi fare visita alla Roma quattro giorni più tardi.