Prosegue l'opera di sfoltimento dell'enorme organico del Genoa.



I prossimi giocatori a salutare il capoluogo ligure dovrebbero essere Yayah Kallon e Antonio Candela, entrambi destinati ad accasarsi in Veneto.



L'attaccante sierralionese è ormai ad un passo dal Verona, che lo preleverà in prestito oneroso con diritto di riscatto; l'esterno spezzino è invece promesso sposo del Venezia, pronto ad acquisirne il cartellino a titolo definitivo nell'ambito dell'operazione che porterà Mattia Aramu in rossoblù.



Entrambe le trattative sono in via di conclusione e potrebbero concretizzarsi già nella giornata odierna.