Sono soltanto due i giocatori del Genoa certi di saltare la trasferta di domenica in casa della Lazio.



Nella seconda giornata di allenamento settimanale in previsione dell'impegno dell'Olimpico biancoceleste, Davide Ballardini ha infatti potuto lavorare con l'intero organico a proprio disposizione, provando diverse soluzioni tattiche con le relative alternative. L'unica eccezione è rappresentata dal lungodegente Luca Pellegrini, bloccato in infermeria da oltre due mesi per un guaio muscolare e ancora indisponibile.



L'unico altro assente rossoblù per la sfida contro la formazione di Simone Inzaghi sarà il grande ex di turno Goran Pandev, fermato per un turno dal giudice sportivo. Per il resto Ballardini, altra vecchia conoscenza del mondo Lazio, avrà soltanto l'imbarazzo della scelta in ogni reparto del campo.