Malgrado Alberto Gilardino lo consideri un jolly importante nelle sue rotazioni tattiche, il futuro di Filip Jagiello potrebbe essere lontano dal Genoa.



Al 26enne polacco, che poche settimane fa ha allungato il suo contratto con il Grifone fino al 30 giugno 2025, sono infatti interessati diversi club di Serie B. In particolare Brescia e Palermo appaiono le società che più insistentemente stanno bussando in queste ultime ore di calciomercato alle porte di Villa Rostan. E, alla luce dei probabili nuovi arrivi previsti per il reparto mediano rossoblù, non è da escludere che alla fine Jagiello possa davvero salutare la Liguria.