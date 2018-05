E' sempre più Lukasz Skorupski il candidato numero uno per raccogliere l'eredità di Mattia Perin tra i pali del Genoa.



Il polacco della Roma è da tempo nel mirino della dirigenza rossoblù che già lo scorso gennaio fece un primo, timido, tentativo con la società capitolina per assicurarsi le prestazioni dell'affidabile estremo difensore 27enne, sondando il terreno in vista dell'estate.



PRIMA SCELTA - Ora che Perin appare davvero ad un passo dall'addio, Perinetti e soci sembrano sempre più convinti che sia Skorupski il giocatore ideale per non far rimpiangere l'Airone di Latina. Nei giorni scorsi l'ex portiere dell'Empoli ha più volte espresso la propria insoddisfazione per la scarsa considerazione ricevuta da parte di Eusebio Di Francesco durante questa stagione chiedendo espressamente di essere ceduto. Una notizia accolta con favore in casa Genoa, anche se per il club ligure le difficoltà non mancano.



RIVALI - Gli scogli da superare sono almeno due. Il primo è la concorrenza di altri club interessati a Skorupski, come l'Empoli appena ritornato in A dopo una stagione di purgatorio ed intenzionato a riportare in Toscana il ragazzo. Ma informazioni sono state chieste anche da Spal e Palermo. Ovviamente per entrambe la discriminante essenziale sarà quella di disputare il massimo campionato nel prossimo anno.



VALUTAZIONE - L'altro grosso ostacolo, sicuramente il più difficile da affrontare, è rappresentato dalla valutazione che la Roma dà del proprio tesserato. Secondo i giallorossi che vorrebbero dare via il ragazzo solo a titolo definitivo il suo valore non sarebbe inferiore ai 10 milioni di euro, una cifra inavvicinabile per le asfittiche casse societarie del Grifone, soprattutto per acquistare un portiere. Tuttavia, proprio facendo leva sulla volontà del giocatore, in casa rossoblù si spera di riuscire ad abbassare sensibilmente la richiesta di Monchi e dei suoi collaboratori.