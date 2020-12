Buone nuove per il Genoa dall'infermeria.



Se il campo continua a riservare dispiaceri alla formazione di Rolando Maran, almeno sul fronte infortuni il tecnico trentino può abbozzare un timido sorriso. Nel primo allenamento di una settimana intensissima che porterà mercoledì i rossoblù ad ospitare la capolista Milan tra le mura amiche del Ferraris, Mimmo Criscito e Milan Badelj sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Secondo il report medico diffuso dal club ligure entrambi ​"salvo complicazioni, dovrebbero essere disponibili per il prossimo impegno".



Ancora un po' di pazienza, invece, ci vorrà per ritrovare a pieno regime anche un altro infortunato di lungo corso, quel Davide Zappacosta nel cui mirino sembrano ora esserci le ultime due gare del 2020, quelle che vedranno il Grifone di scena prima a Benevento e poi alla Spezia.