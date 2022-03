Tutti pazzi per Andrea Cambiaso.



Il laterale del Genoa, alla prima stagione di A, sembra aver già convinto molti osservatori di mercato puntare su di lui per il futuro. Da tempo nel mirino di Juventus Inter, con quest'ultima che recentemente ha avuto un colloquio con la dirigenza rossoblù, il ventunenne genovese è entrato ora anche nel mirino del Napoli.



Il Grifone, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del giocatore cresciuto nel suo vivaio. Ma il contratto in scadenza giugno 2023, che Cambiaso pare non intenzionato a rinnovare, e la possibile retrocessione in B rendono tutto più complicato.