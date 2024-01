Genoa, è a Spezia l'alternativa a Ostigard

Il Genoa si guarda attorno, cercando alternative a Leo Ostigard nel caso in cui la trattativa con il Napoli per il centrale norvegese non dovesse andare in porto.



Secondo ciò che scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il club rossoblù starebbe ripensando a un suo vecchio pallino per surrogare l'eventuale mancato arrivo dell'ex Brighton. L'obiettivo più concreto per completare il pacchetto difensivo di Alberto Gilardino dopo la partenza di Radu Dragusin, destinazione Tottenham, sarebbe Kelvin Amian, 25enne francese dello Spezia, già accostato al Grifone in passato.



Destro naturale, Amian agisce prevalentemente come terzino. Ma spesso in carriera è stato impiegato sia come difensore centrale nella difesa a quattro che come braccetto nella retroguardia a tre. Su di lui, che nel corso di questa stagione è sceso in campo in 19 occasioni, saltando di fatto una sola gara di campionato, ci sono da tempo però altri club. In primis Bologna, Palermo e Cagliari.



Il classe 1998 arrivò allo Spezia dal Tolosa nell'estate del 2021, risultando all'epoca l'acquisto più costoso nella storia del club ligure. Con gli aquilotti Amian ha disputato due stagioni in Serie A, oltre all'attuale mezzo campionato in B.