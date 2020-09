Saltata, probabilmente in maniera definitiva, l'ipotesi di mettere le mani su Borja Valero, il Genoa sembra buttarsi su un altro regista di esperienza per sistemare il proprio centrocampo.



Il nome nuovo accostato ai rossoblù è quello di Milan Badelj, vicecampione del mondo in carica in uscita dalla Lazio.



Secondo SportItalia il 31enne di Zagabria avrebbe dato il suo consenso a trasferirsi in rossoblù, dove Rolando Maran lo attenderebbe a braccia aperte. La trattativa sarebbe ad uno stato piuttosto avanzato e già nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità.