Davide Ballardini sembra avercela fatta. I brillanti risultati ottenuti alla guida del Genoa avrebbero indotto il presidente Enrico Preziosi ha rinnovare la fiducia al tecnico ravvenate in vista della prossima stagione.



Aldilà del contratto in essere fra le parti, valido fino al 30 giugno 2022, il Joker si sarebbe convinto a puntare alla permanenza dell'allenatore, evitando l'ennesimo cambio di panchina. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport a due mesi dalla fine del campionato, le percentuali di conferma di Ballardini si aggirano attorno all'80%. Una cifra altissima se si considera che malgrado un'ottima classifica la salvezza non è ancora stata conquistata e soprattutto se si analizzano i trascorsi non esattamente felicissimi tra il mister e il patron.