Genoa e Bologna, niente Musa. Il croato del Benfica vola in MLS

Non ci sarà nè il Genoa nè il Bologna nel futuro di Petar Musa.



Il 25enne centravanti croato del Benfica, cercato con insistenza dai due club rossoblù nelle scorse settimane, ha trovato l'accordo per attraversare l'Oceano Atlantico e trasferirsi in MLS, il campionato professionistico nord-americano.



Ad aggiudicarsene le prestazioni è stato il Dallas FC, franchigia che preleverà il giocatore a titolo definitivo versando, secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano, 10 milioni di euro più tre di bonus nelle casse della società portoghese.



Come detto Musa era stato cercato in questa finestra di mercato sia dal Bologna che dal Genoa. I felsinei avevano pensato a lui per surrogare, sebbene con quattro mesi di ritardo, la partenza di Marko Arnautovic, date le caratteristiche fisiche molto simili tra i due giocatori. I liguri, invece, erano alla ricerca di un vice-Retegui. Un centravanti, insomma, che potesse far rifiatare o sostituire temporaneamente l'italo-argentino. Ruolo per il quale, tuttavia, lo scorso venerdì è stato ingaggiato dallo Sheriff Tiraspol il nigeriano David Ankeye. Un acquisto che verrà ufficializzato tra oggi e domani e che di fatto chiuderà il mercato, almeno in attacco, del Grifone.



Classe 1998, cresciuto nel settore giovanili del Hrvatski Dragovoljac, dopo varie esperienze tra Slovacchia, Repubblica Ceca e Germania, Musa era approdato al Benfica nell'estate 2022, dopo una positiva parentesi al Boavista. Con le Aquile di Lisbona ha collezionando 54 presenze e 15 gol.