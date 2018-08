Nonostante i molti attaccanti già presenti in rosa il Genoa starebbe pensando all'acquisto di una nuova punta.



Secondo quanto riferisce pianetaGenoa1893.net, la dirigenza del Grifone avrebbe preso informazioni con il club turco dell'Osmanlispor per conoscere la situazione contrattuale di Cheick Diabatè.



Il trentenne centravanti maliano è reduce dal fortunato semestre in prestito al Benevento, nel corso del quale, pur non riuscendo ad evitare la retrocessione in B dei sanniti, ha saputo mettersi in luce realizzando 8 reti in 10 gare. Un bottino di tutto rispetto che sta ingolosendo diverse società nostrane. Tra queste, oltre al Genoa, ci sarebbe anche il Bologna da tempo alla ricerca di un sostituto di Mattia Destro.