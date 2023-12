Nella città con l'età media più alta d'Italia, che a sua volta è la nazione più vecchia del mondo, il Genoa riesce ad andare controtendenza.



Merito di una campagna di fidelizzazione, comunicazione e marketing a lungo raggio che ha portato un sensibile ringiovanimento dei tifosi rossoblù. Come spiega Il Secolo XIX, in appena tre anni si è passati dall'avere un pubblico dall'età media di quasi 48 anni a poco più di 42. Dati corroborati nella stagione in corso grazie agli oltre 7 mila abbonati (un quarto dei totali) Under 25. Molto attiva, poi, anche la presenza femminile sugli spalti del Luigi Ferraris, dove sono oltre seimila le donne che attualmente possiedono un abbonamento stagionale.



Ma il fascino che il club più antico d'Italia esercita sulle nuove generazioni è palese anche sui social. Prendendo in considerazione tutte le principali piattaforme online, i canali ufficiali del club rossoblù contano quasi 1 milione e mezzo di followers, due terzi dei quali di età inferiore ai 25 anni.