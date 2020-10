A cinque giorni dalla chiusura del mercato il Genoa non ha ancora trovato il suo nuovo difensore centrale.



Saltati uno dopo l'altro e per motivi diversi i vari Juan Jesus, Bonifazi e Ranocchia, ora il Grifone vede assottigliarsi sempre di più la rosa dei papabili marcatori da regalare a Rolando Maran. Inevitabile cercare altre piste da percorrere. Tra queste una è emersa nelle ultime ore e porta verso Cagliari e più precisamente a Luca Ceppitelli.



Chiuso dallo sbarco in Sardegna di Diego Godin, il 31enne laziale sta seriamente pensando di salutare quella che da sette stagioni è casa sua. Il Genoa potrebbe essere la sua prossima destinazione anche perché tra le fila dei liguri c'è un giocatore che interessa parecchio al club dei quattro mori: Lasse Schone. Anche il regista danese, esattamente come Ceppitelli, pare non rientrare più nei piani tattici e tecnici del suo attuale club e come ha rivelato il suo agente un paio di giorni fa accetterebbe di buon grado un eventuale trasferimento al Cagliari.



Il possibile scambio tra il centrocampista nordico e il difensore italiano andrebbe quindi a risolvere due problemi in un sol colpo per entrambe le società, che liberandosi di un esubero sistemerebbero contestualmente il proprio reparto arretrato e la propria linea mediana.