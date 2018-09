"Faber è solo rossoblù": è questo il titolo del volume presentato questa mattina a Genova che racconta il rapporto d'amore tra Fabrizio De Andrè e il Genoa.



Scritto da Fabrizio Calzia e Laura Monferdini il volume esce nelle librerie proprio nel giorno del 125° compleanno del club più antico d'Italia e raccoglie una serie di aneddoti e testimonianze di chi ha conosciuto da vicino il cantautore ligure e la sua passione per i colori rossoblù.



"Al Genoa scriverei una canzone d'amore - disse una volta De Andrè - ma sono troppo coinvolto". Poche parole diventate celeberrime tra i tifosi del Grifone, che lo stesso club fece stampare sulle maglie nel gennaio 2017, in occasione della gara di campionato con la Roma, per tramandarne il ricordo a 18 anni dalla sua scomparsa.