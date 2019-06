Il Genoa è prossimo ad accogliere il suo nuovo allenatore. Dopo le parole di conferma rilasciate ieri in Lega Calcio dal presidente Preziosi, anche da Empoli arrivano notizie più che rassicuranti su Aurelio Andreazzoli. Come riferisce Sky Sport, dopo l'accordo totale tra il tecnico e il Grifone, il club toscano del patron Corsi ha liberato quello che sarà presto il suo ex allenatore.



Senza alcun indennizzo economico, ma con la possibilità concreta che l'attaccante classe '87 Francesco Caputo e il centrocampista classe '97 Ismael Bennacer siano coinvolti in una trattativa separata per approdare nella formazione rossoblù.