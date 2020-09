L'ufficialità ancora non c'è, ma di fatto manca solo quella per poter considerare Lennart Czyborra un nuovo giocatore del Genoa.



Nella giornata di oggi il club ligure e l'Atalanta hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento del laterale tedesco in rossoblù.



A lungo inseguito dal Cagliari, che fino ad un paio di giorni fa sembrava ad un passo dall'aggiudicarsene le prestazioni, il 21enne terzino sinistro berlinese alla fine vestirà un altro rossoblù, quello del club più antico d'Italia.



Czyborra è atteso lunedì mattina a Genova per sottoporsi alle visite mediche preliminare alla firma sul contratto che lo legherà al Grifone.