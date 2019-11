Non ha perso tempo il Genoa nell'individuare il sostituto di Christian Kouamè.



A poche ore dalla conferma ufficiale del serio infortunio occorso all'attaccante ivoriano, rimasto vittima di una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, il Grifone si è attivato sul mercato per rimpiazzarlo.



Secondo quanto riferisce Sky Sport la società rossoblù avrebbe già raggiunto l'accordo per il trasferimento in Liguria a partire dal prossimo gennaio di Muamer Tankovic, attaccante svedese classe '95 dell'Hammarby.



Punta esterna con il vizio del gol, Tankovic potrebbe essere a Genova già nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche. Per il suo cartellino Preziosi avrebbe versato circa 2 milioni di euro.