Mateo Retegui, attaccante del Tigre ormai in procinto di trasferirsi al Genoa, ha parlato a ESPN prima di raggiungere l'Italia, dove domani svolgerà le visite mediche coi rossoblù:



“Sono molto contento e felice per quello che mi sta accadendo, è un sogno che avevo da bambino quello di giocare in Europa e si sta realizzando. Perché l’Italia e il Genoa? Abbiamo preso la decisione in famiglia e abbiamo pensato fosse la migliore. Vado in un grande club, sono felice e pronto a imparare. Voglio stare più vicino al calcio italiano e fare il possibile per crescere e imparare ed essere pronto se mi chiamano". L'oriundo arriva al Grifone per 15 milioni di euro bonus compresi e il 20% sulla futura rivendita al Tigre e al Boca Juniors.



MILITO - "Ha influito un po’ nella decisione, la famiglia ha preso contatti con Diego, lo abbiamo anche conosciuto. Mi ha parlato molto bene del club e della città. Serie A? Vado molto tranquillo, con voglia di giocare e vincere, speriamo sia il campionato ideale". Retegui guadagnerà 2 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.



OBIETTIVI - "Il fatto che io stia viaggiando per l’Europa e per il calcio italiano è già importantissimo. Tengo i piedi per terra, guardo giorno per giorno. Per me l’importante è crescere e imparare dal calcio italiano che è molto difficile e dinamico. Sono felice di questa opportunità“.