La notizia è rimbalzata nella notte italiana direttamente dall'Argentina: Mateo Retegui è il nuovo centravanti del Genoa.



Dopo aver raggiunto nei giorni scorsi l'accordo con il giocatore, che si legherà ai rossoblù per i prossimi cinque anni a poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione, il Grifone ha trovato ieri anche l'intesa con il Tigre, club in cui ha militato fino a ieri El Chapita e che nelle scorse ore lo aveva a sua volta riscattato dal Boca Juniors.



Secondo Tuttosport, i rossoblù pagheranno 16 milioni di euro subito per il cartellino di Retegui, riservando un 20% sulla futura rivendita ai due club argentini che lo hanno cresciuto e fatto esplodere.



Il giocatore ha salutato i suoi ormai vecchi compagni disputando ieri contro il Libertad Asuncion l'ultima gara in Copa Sudamerica. Nelle prossime ore, forse già oggi o al più tardi domani, Retegui dovrebbe imbarcarsi per il volo che lo porterà in Italia. Pronto a diventare il nuovo centravanti di Alberto Gilardino e del suo Genoa.