In campo le cose per il Genoa non vanno certo per il meglio, vista una situazione di classifica ai limiti del deprimente.Eppure, come spesso accade, il popolo rossoblù non intende lasciare da solo il Grifone nel mezzo della tempesta. E la dimostrazione arriva dalla prevendita dei biglietti per assistere al delicato derby-salvezza di venerdì sera con la Sampdoria.In poche ore, il cuore pulsante del tifo rossoblù,Sintomo di come, anche in questa occasione, lo spettacolo sugli spalti del Ferraris in occasione del derby della Lanterna sarà degno della propria storia.E' facile intuire come nelle prossime ore tutti i 15 mila biglietti acquistabili per il derby andranno esauriti.