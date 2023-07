L'obbiettivo fissato dalla dirigenza si avvicina a grandi passi.La celebre, riferita al numero di abbonati che il Genoa sogna di fidelizzare in vista della prossima stagione, appare sempre meno come un'utopia. A darle concretezza sono le cifre, a dir poco clamorose, fatte registrare dai sostenitori rossoblù nella prima fase della campagna tesseramenti 2023-2024. Numeri, per una volta, tutt'altro che freddi. Anzi, indicatori reali e calorosi della passione che pervade il popolo del Grifone.. Vale a dire appena un paio di migliaia di sottoscrizioni in meno rispetto all'intera campagna abbonamenti, già di per sé straordinaria, della passata stagione. Come detto, però, il Genoa e i suoi tifosi non si vogliono certo accontentare. Da oggi scatta infatti la seconda fase di vendita, quella libera. Un periodo che durerà quasi certamente, come da tradizione, fino alla vigilia della seconda gara casalinga di campionato. Vale a dire fino al 16 settembre, giorno della sfida interna con il Napoli valida per il quarto turno di Serie A.