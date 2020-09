Kevin Agudelo cerca una squadra.



Domiciliato alla Fiorentina ma di proprietà del Genoa, che lo scorso gennaio lo ha mandato in prestito in Toscana fino al prossimo giugno, il centrocampista colombiano pare non rientrare più nei piani tattici di mister Iachini. Del resto già nell'ultimo campionato il tecnico marchigiano ha dato pochissimo spazio al ragazzo, impiegandolo soltanto in tre occasioni e sempre nei finali di gara. E in vista della prossima stagione per lui le cose non sembrano poter andare meglio.



L'ipotesi di tornare in rossoblù con dieci mesi d'anticipo rispetto a quanto preventivato, tuttavia, non sembra poter essere presa in considerazione dai due club che anche per questo motivo stanno cercando una sistemazione alternativa per il 21enne di Puerto Caicedo.



Tra le piste più battute c'è quella che porta verso Spezia, praticamente a metà strada tra Firenze e Genova. Una collocazione che permetterebbe ai viola di liberarsi di un esubero e al Grifone di osservare da vicino l'evoluzione di un calciatore ancora giovane. Potrebbe dunque essere proprio la formazione levantina, neopromossa in Serie A, la prossima destinazione temporanea di Agudelo.