Gianluca Lapadula in viola, Cyril Thereau in rossoblù. In vista della riapertura del mercato invernale Fiorentina e Genoa starebbero pensando ad uno scambio di attaccanti. Lo riporta il sito Sportal.



Giunti nei rispettivi club d'appartenenza nell'estate 2017, entrambi i giocatori non hanno saputo mantenere le attese riposte in loro da dirigenti e tifosi, diventando presto due corpi estranei negli attuali organici di toscani e liguri. Il loro destino è cambiare aria il prima possibile anche se non sarà semplice trovare club disposti ad offrirli un'opportunità di rilancio.

Da qui l'ipotesi di uno scambio di prestiti tra la società di Della Valle e quella di Preziosi che potrebbe rivelarsi la soluzione migliore per tutti.