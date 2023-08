Walter Sabatini ha parlato in un'intervista a Radio Sportiva, dicendo la sua su diversi argomenti caldi tra cui il controverso caso della panchina della Nazionale e i nuovi "argentini" della Serie A, Mateo Retegui e Lucas Beltran.



RETEGUI O BELTRAN? - "Quando le società fanno scelte, non è educato esprimere opinioni. Però se me lo chiedete direttamente, tra i due prendo Beltran: nessuno ha sbagliato, Retegui è forte ma istintivamente mi piace più Beltran. Anche se Mateo è uno che finalizza, lo ha dimostrato anche in Nazionale".



LA SCELTA DI MANCINI - "È una decisione presa in contropiede da Mancini, anche se alcuni segnali c'erano stati. Quando un uomo viene lasciato solo, visto che gli hanno tolto i collaboratori diretti, i segnali sono precisi verso la conclusione traumatica. Non so perché gli abbiano fatto tabula rasa intorno ma i segnali erano evidenti".



SPALLETTI - "Spalletti è per forza l'uomo giusto, ovunque: è un grande allenatore, ambizioso, la scelta fatta è molto oculata e prestigiosa. Mi meraviglio del fatto che avrebbero dovuto saperlo che comportava il pagamento di una penale: sono perplesso da alcuni comportamenti, se fai una scelta devi pagare la penale e basta. I contratti del Napoli sono complessi ma De Laurentiis va rispettato: ha saputo fare calcio in tutti questi anni".