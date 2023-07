Alla prima partita casalinga del nuovo Genoa manca ancora un mese abbondante. Eppure la febbre da Grifone sembra già pervadere i tifosi rossoblù.



Ieri sera, al termine della prima giornata feriale di vendita della campagna abbonamenti inaugurata lo scorso venerdì, erano state quasi 5.000 le tessere acquistate dai sostenitori del club più antico d'Italia. Una cifra pazzesca che cresce ora dopo ora e che rende benissimo l'idea di quale desiderio di calcio nutrano i tifosi genoani.



L'obiettivo dichiarato della dirigenza del resto è molto ambizioso. Giorni fa l'AD del club, Andrez Blazquez, ha ammesso di puntare a quota 25.000 abbonati. Un traguardo che stabilirebbe un record storico per il Grifone che soltanto in quattro occasioni in passato ha sfondato il muro delle 20.000 tessere, l'ultima proprio nella passata stagione.



L'obiettivo, come detto, è quello di superare i 24.000 abbonamenti sottoscritti nell'estate 2009, quella in cui i rossoblù si apprestavano a disputare la loro seconda avventura in Europa dopo l'anno magico della coppia MIlito-Motta.