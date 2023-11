Imprescindibile. Albert Gudmundsson sta diventando sempre più l'uomo di cui il Genoa non può davvero fare a meno. La dimostrazione empirica di questo assunto arriva dai numeri. Nello specifico da quelli dei gol segnati dall'attaccante islandese e dalla sua squadra.



Le sei reti messe a segno fin qui in campionato dal numero 11 rossoblù lo stanno eleggendo come essere il miglior cannoniere della formazione ligure. Un bomber improvvisato, visto che il mestiere di Albert non sarebbe propriamente quello del goleador. Eppure da oltre un mese il Grifone non può fare a meno delle sue prodezze realizzative. Dallo scorso 1 ottobre, giorno della doppietta rifilata all'Udinese nel 2-2 della Dacia Arena, Gudmundsson è l'unico giocatore dei liguri in grado di trovare la via della porta avversaria. Negli ultimi cinque incontri di campionato la formazione di Gilardino ha segnato appena quattro reti. Tutte per mano dell'ex AZ Alkamaar.



Una regola che trova un'eccezione in grado di confermarla anche in Coppa Italia. L'unica rete non segnata dall'islandese nelle ultime cinque settimane è infatti quella messa a referto da Ridgeciano Haps nel terzo turno della competizione tricolore. Eppure anche contro la Reggiana la sfida è stata decisa, neanche a dirlo, dal solito Gudmundsson.



Ne emerge una dipendenza totale e pericolosa per un Genoa in grado di esultare solo affidandosi al suo talento del suo folletto.