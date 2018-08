Andrea Favilli sarà presto un nuovo giocatore del Genoa. Già in giornata il 21enne attaccante toscano di proprietà della Juventus dovrebbe infatti firmare il contratto che lo legherà al club più antico d'Italia per le prossime cinque stagioni.



La conferma al fatto che la trattativa sia in dirittura d'arrivo è giunta ieri pomeriggio dalla viva voce del direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti che dalle frequenze di Radio Sportiva ha spiegato come oggi incontrerà personalmente i colleghi bianconeri per ufficializzare lo sbarco in Liguria dell'ex centravanti di Ascoli e Livorno.



Favilli arriverà al Genoa in prestito con obbligo di riscatto versando subito 5 milioni nelle casse juventine e garantendone altri 7 tra dieci mesi. I campioni d'Italia manterranno però il controllo sul ragazzo potendo vantare un diritto di riacquisto che sarà di 16 milioni tra un anno e di 24 qualora l'opzione venisse esercitata tra due stagioni.