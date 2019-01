Il dopo Piatek in casa Genoa comincerà oggi.



Salutato il bomber polacco, da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il club rossoblù volta pagina aprendo le porte al suo sostituto. Nella tarda mattinata di oggi infatti Antonio Sanabria arriverà nel capoluogo ligure per sottoporsi alle visite mediche preliminari alla firma sul contratto con il Grifone.



Il 22enne paraguaiano ha salutato ieri sera tifosi e compagni del Betis nel migliore dei modi, siglando la rete dell' 1-1 contro l'Espanyol in Copa del Rey.



Se non ci saranno colpi di scena o imprevisti dell'ultimo minuto , vedi ciò che è accaduto ieri con l'olandese Kingsley Ehizibue, Sanabria approderà al Genoa per i prossimi 18 mesi. L'intesa trovata tra i rossoblu e il club andaluso prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Cifra che porterà il centravanti sudamericano a diventare il più costoso acquisto nella storia del club più antico d'Italia. Metà di quella somma verrà infine versata nelle casse della Roma, che due anni fa al momento di cedere il ragazzo in Spagna, si mantenne un'opzione per incassare il 50% dei proventi derivanti da una sua futura vendita.