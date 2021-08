Più che di bestia nera bisognerebbe parlare di bestia nerazzurra. Da quasi tre anni, infatti, per il Genoa incrociare sul proprio cammino l'Inter significa prenderle di santa ragione.



Dal 3 novembre 2018 in poi, indipendentemente dal fatto che la sfida si disputi a Marassi o a San Siro, l'esito della stessa è praticamente scontato e rappresenta quasi una certezza per gli amanti delle scommesse e delle statistiche. Negli ultimi sette incroci tra liguri e lombardi non solo la vittoria è sempre andata a questi ultimi ma i primi non sono mai stati in grado di violare neppure una sola volta la rete avversaria. Viceversa la via del gol i bomber interisti, dal giorno di inizio di questa serie storica, l'hanno sempre trovato con estrema regolarità, collezionando un 2-0, due 3-0, tre 4-0 (l'ultimo sabato scorso) e addirittura un 5-0. Sempre ovviamente a proprio favore. In totale fanno 25 reti e 21 punti per i meneghini a fronte di un doppio zero per i rossoblù.



E pensare che nei dieci precedenti incroci di campionato, tra il 2013 e il 2018, le due formazioni avevano sempre alternato un successo ciascuno, con l'Inter sempre vittoriosa in casa e il Genoa capace di imporsi in ogni incontro interno.